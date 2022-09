Monterosso. Continuano festeggiamenti in onore della Patrona

E’ stata celebrata ieri, anche a Monterosso Almo, la memoria del Santissimo nome di Maria. La celebrazione eucaristica di ieri sera è stata presieduta da don Salvatore Giaquinta. Durante la celebrazione si è pregato, in modo particolare, per coloro che portano il nome di Maria. In serata, poi, fiaccolata a Sant’Antonio “U viecchiu” con recita del Rosario, atto di affidamento e consacrazione alla Vergine Addolorata. In piazza Sant’Antonio, inoltre, si è tenuta la prima edizione del torneo di calcio balilla umano che ha riscosso grande attenzione soprattutto da parte dei giovani. Oggi, invece, è la giornata dei fedeli defunti e si fa riferimento a Maria consolatrice degli afflitti. Alle 19,30 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Giaquinta. Durante la messa saranno ricordate in particolare le persone care dei presenti che sono venute a mancare nel corso dell’anno. Alle 21, poi, in piazza Sant’Antonio, la seconda serata della prima edizione del torneo di calcio balilla umano. Domani, mercoledì 14, è il giorno della festa dell’esaltazione della Croce, giornata degli anziani e dei nonni. Alle 19,30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giuseppe Burrafato. Durante la celebrazione si pregherà in modo particolare per gli anziani e per i nonni. Alle 21, poi, in piazza Sant’Antonio, prima edizione della festa dei nonni e degli anziani, con la partecipazione dei “Canti e cunti”, musiche folk della Sicilia iblea.

