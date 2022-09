Modica, salta la riunione del consiglio comunale sui rifiuti

Niente riunione del consiglio comunale di Modica, già convocata per giovedì prossimo. Si doveva discutere dell’emergenza rifiuti ma l’incontro è saltato per via delle imminenti elezioni Regionali e politiche del 25 settembre. La legge, infatti, vieta alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni”.

Dato atto che, all’interna della compagine consiliare sono presenti forze politiche impegnate nelle competizioni elettorali, la presidente, Carmela Minioto (foto), ha dovuto annullare la convocazione.

