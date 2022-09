Modica Calcio più forte, nella proprietà e in campo

Un fine settimana da fuochi d’artificio. In casa Modica, non ci si ferma un attimo. Luca Gugliotta, giovane imprenditore modicano nel trading dello sport, entra a far parte della società. A comporre un poker importante con Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo. Quattro menti fresche e ambiziose, con in testa grandi cose da fare per il Modica e il calcio modicano. “Vogliamo vincere e cominciare a farlo già da domani; non stiamo lesinando ogni genere di sforzo, agendo sul mercato, ampliando, con Luca, la proprietà e continuando sul solco di ciò che io, Mattia e Salvo abbiamo già fatto la scorsa stagione”. Parole di Danilo Radenza, una delle quattro componenti ai vertici della società. “Credo che anche questa settimana, non siano mancati i segnali tangibili di ciò che, come proprietà, vogliamo da questa stagione 2022/2023 del Modica; sono arrivati giocatori di assoluto valore e adesso tocca alla componente tecnica, dirigenziale e ai calciatori, ottenere il massimo. Il senso di responsabilità generalizzato e diffuso che c’è nel nostro Modica, è evidente e confortante in prospettiva; ed è evidente che noi abbiamo tutta la voglia e tutta l’intenzione di fare le cose per bene e vincenti”, dice ancora Radenza. “Programmiamo il nostro obiettivo e lavoriamo per ottenerlo; ognuno con le proprie responsabilità e le proprie competenze; convinti che Modica, nel calcio, possa ambire oltre; ed è oltre che la vogliamo condurre. Vorremmo il ‘Barone’ pieno; noi, il nostro, lo stiamo facendo. Alla città, tocca rispondere e sostenere il Modica”

E c’è un altro rinforzo, ultimo solo in ordine di tempo: Andrea Scrugli, 30 anni lo scorso 25 luglio, calabrese di Tropea, esterno destro, e con un curriculum calcistico sparso tra i campionati professionistici. Ha giocato con Vibonese, Benevento, Prato, Andria, L’Aquila, Pescara, Akragas, Trapani, Triestina, Sambenedettese e, la scorsa stagione, Nocerina in D. Dire che si tratta di una certezza assoluto e di calciatore di valore, appare riduttivo

Giancarlo Betta, intanto, è fiducioso per domani: “Sappiamo di incontrare una squadra forte, ambiziosa. Il Real Siracusa è partito bene, vincendo la prima di campionato e ha messo in grande difficoltà il Siracusa in coppa. Ha una base societaria solida ed è una squadra ben allenata da Danilo Gallo. Con i miei, abbiamo lavorato benissimo in settimana; i miei ragazzi sono assolutamente pronti e il percorso programmato, procede spedito. Porterò sia Scrugli che Prezzabile in panchina, pronto ad utilizzarli in corso d’opera. Per Coria, invece, bisognerà aspettare ancora un po’; è in ritardo di condizione e almeno per un paio di settimane non sarà disponibile. Domani, saremo di fronte al nostro pubblico e vogliamo fa iniziare bene il cammino casalingo. Abbiamo fatto un’ottima settimana; recuperiamo qualche indisponibile della prima giornata ed altri che si sono aggregati strada facendo, come Sangarè, sono già pronti”

Convocati Modica-Real Siracusa, 11.09.22, h.15.30, stadio Vincenzo Barone

Portieri: Incatasciato, G.Misseri

Difensori: Aquino, Butera, Carpintieri, La Cognata, Musso, Sigona, Scrugli, Vindigni

Centrocampisti: S Misseri, Pellegrino, Prezzabile, Riela, Sangarè

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Micoli, Pandolfo

