Modica. Geometri 40 anni dopo si ritrovano in una rimpatriata

Sono trascorsi 40 eppure a vederli sembrano appena usciti da scuola per una scampagnata tra amici. E invece sono trascorsi 40 anni da quando questi “giovani “ sono usciti nel lontano 1982 dall’istituto per geometri leon battista alberti di Modica. Oggi accompagnati da alcuni ex professori che hanno sicuramente lasciato un impronta nel loro cammino, tra cui l’inossidabile è mitico prof Alfano di matematica oltre ai professori nicosia di costruzione, ficili di tecnologia e Milo di educazione fisica. Una bella serata trascorsa all’insegna dei ricordi passati, ricordando alcuni momenti particolari vissuti tra il panico dell’interrogazione o lo scambio di Opinioni magari per una partita di pallone. Quest’incontro è servito anche a ricordare chi non c’è più, l’amico piero Vernuccio, ma anche per condividere insieme le nostre esperienze e i momenti più belli trascorsi a scuola. Anche se la vita va avanti in fretta è sempre bello ritrovarsi e provare quelle sensazioni uniche che si possono provare quando incontri i “vecchi “ compagni di scuola. 40 anni sono passati ma nessuno di noi si arrenderà , perché il nostro patto – ha detto Salvuccio Mugnieco – è quello di ritrovarci tra 10 anni ( se Dio vorrà) per i nostri 50 dall’uscita dalla scuola, e poter condito altri momenti unici di vita vissuta.

Salva