Violenta rissa familiare a Vittoria a causa della spazzatura

Violenta rissa tra familiari a Vittoria, scaturita per l’erroneo convincimento di uno dei partecipanti in merito alla collocazione di un sacchetto di immondizia davanti alla porta d’ingresso della propria abitazione. I carabinieri hanno dovuto fronteggiare una situazione di particolare violenza dovuta, tra l’altro, ad uno stato d’ira alimentato da precedenti e documentate ostilità. Più precisamente, durante la rissa i partecipanti hanno fatto ricorso a diversi corpi contundenti tra i quali, martelli da carpentiere al fine di danneggiare le autovetture degli opposti e uno scivolo da giardino in plastica dura, lanciato dal 2° piano dell’abitazione di una delle persone coinvolte, colpendo alla testa uno dei Carabinieri intervenuti. Gli arrestati sono stati cinque. Sono stati posti ai domiciliari.

