Comiso. Sit in deciso dai dipendenti Cooperativa Voltapagina

Proclamato lo stato di agitazione della Cooperativa Voltapagina. Promosso per protesta un sit-in davanti al Comune di Comiso per venerdì 16 settembre prossimo.

La F.P. CGIL esprimeva forti preoccupazioni per l’insostenibilità delle condizioni economiche in cui versavano i dipendenti a causa del mancato pagamento delle retribuzioni, nella nota inviata al Comune di Comiso, si chiedeva di provvedere al pagamento delle fatture a saldo alla Cooperativa.

“Purtroppo, ad oggi nulla è stato fatto, dichiarano Salvatore Tavolino segretario F.P. CGIL di Ragusa – terzo settore e Nunzio Fernandez, segretario generale della F.P. CGIL di Ragusa, e i lavoratori attendono invano il pagamento delle retribuzioni. IL Comune di Comiso non usa nemmeno il garbo istituzionale, normalmente dovuto, nei confronti di un’Organizzazione Sindacale, non degnandola minimamente di risposta dopo sedici giorni.

Nove mesi di ritardo. Nove mesi che i dipendenti non percepiscono lo stipendio, ma cosa aspetta l’amministrazione a saldare quanto dovuto?

Eppure i lavoratori continuano a garantire i servizi, a prestare la propria attività alle persone disabili, bisognose di continue cure e assistenza. Lo fanno con senso di responsabilità e con amore. La stessa sensibilità, che a nostro avviso dovrebbe dimostrare l’Amministrazione del Comune di Comiso sia nei confronti dei lavoratori, che degli assistiti.

Perché l’amministrazione comunale è silente e non paga quanto dovuto? È la domanda che si pongono il sindacato e gli operatori della Cooperativa.

I lavoratori sono stanchi di lavorare senza percepire nulla, concludono i due dirigenti sindacali, non sono più in grado di affrontare il quotidiano vivere, condizionati duramente e drammaticamente da rincari diffusi di carburanti e utenze.”

