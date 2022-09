Il centrocampista Gozzo vestirà la maglia del Ragusa Calcio

Un giovane talento in prestito dal Cosenza. Se lo è aggiudicato il Ragusa calcio in vista della prossima stagione in D. Si tratta di Federico Gozzo, siracusano, classe 2005, cresciuto calcisticamente con il Pantanelli Sr e esperienze in prima squadra con l’Erg Sr nel campionato di Promozione. Poi, lo scorso anno, l’Under 17 con la società calabra. “E ora – spiega Gozzo – la mia prima volta in Serie D con la maglia del Ragusa. Sono contento di potere dare il mio contributo nel contesto di questo gruppo che mi sembra molto motivato, soprattutto orientato a fare crescere i giovani, come nel mio caso. Diciamo che di meglio non mi poteva accadere. Sono molto attento a tutte le indicazioni che arrivano dal mister e dallo staff tecnico e stiamo cercando di capire quale potrebbe essere la mia migliore collocazione. Naturalmente, mi sto accostando con grande umiltà a questa situazione e sono pronto a fornire appieno il mio contributo”. A dare il benvenuto al nuovo talento di casa iblea il presidente Giacomo Puma. “E’ un ragazzo le cui doti non si discutono – continua Puma – un centrocampista moderno che speriamo di accompagnare in quella che per tutti noi dovrà essere una vera e propria fase di crescita. Siamo certi che si farà valere e, per quanto ci riguarda, siamo pronti a metterlo nelle condizioni ideali per potersi esprimere al meglio”.

Salva