Visita del Sindaco alla Stazione dei Carabinieri di Donnalucata

Alla presenza del Comandante della Compagnia di Modica, Capitano Francesco Zangla, il Sindaco di Scicli Mario Marino si è recato presso la Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Donnalucata perportare i complimenti dell’Amministrazione al Comandante della Stazione, Maresciallo Giorgio Calabrese, per l’operato dei suoi uomini durante il periodo estivo, tra i quali sette arresti, avvenuti in flagranza di reato, nel giro di quaranta giorni.

Insieme al Capitano Zangla ed al Comandante Calabrese, prosegue Marino, abbiamo fatto il punto sulla situazione del territorio di Donnalucata ed i risultati operativi sul campo. Ritengo che sia prioritario seguire la strada della sinergia tra Amministrazione e Forze dell’Ordine e, in questo senso, il nostro territorio è fortunato ad avere la presenza di una Tenenza e di una Stazione dell’Arma dei Carabinieri, a testimonianza della presenza dello Stato in loco.

Altresì, a nome dell’Amministrazione Comunale, conclude il Primo Cittadino, mi congratulo con la Compagnia di Modica e la Tenenza di Scicli, nella persona del Comandante Rosolino d`Amico, per l’operazione antidroga effettuata a Sampieri e per i controlli posti in essere a Largo Gramsci. A tal proposito, ringrazio anche la Polizia di Stato che ha effettuato controlli sul posto. Largo Gramsci è un’area sensibile che stiamo attenzionando e che è stata oggetto di confronto nell’incontro con il Prefetto.

Da Sindaco e da cittadino, mi sento rassicurato dalla presenza sul territorio delle donne e degli uomini dell’Arma. Vedere un’uniforme significa vedere lo Stato, la legalità e l’onestà. L’eccellente operato del personale dell’Arma è ulteriormente confermato e testimoniato dalla fiducia e dall’affetto della popolazione nei confronti della figura del Carabiniere.

