Sampieri(Scicli). Grave 26enne. Si era tuffato dagli scogli

E’ in gravi condizioni un 26 enne del bergamasco in vacanza sulla costa sciclitana. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso a Catania dopo avere perso perso i sensi dopo essersi tuffato dagli scogli in mare a Punta Pisciotto sabato mattina poco prima di mezzogiorno. . La vittima era in compagnia di un amico. Quest’ultimo non vedendolo più risalire, ha lanciato l’allarme: quando è stato recuperato era privo di conoscenza. Non è escluso che il giovane abbia battuto con violenza sul fondale, riportando una sospetta frattura vertebrale. Dopo essere stato trasportato in ambulanza al Pte di Pozzallo, successivamente, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania.