Calcio, Promozione. Pesante sconfitta per il Frigintini

FRIGINTINI CITTÀ” DI MODICA 0

FCM 2011 MISTERBIANCO 3

Frigintini: Caruso, Monopoli (23’ st.Pisana), Migliore, Iozzia, Pianese, Di Martino, Leocata (1’ st. Giurdanella), Ruscica (45’ st. Celestre), Caccamo, Sangiorgio, Noukri. All. Buoncompagni

Misterbianco: Gulisano, Piana (45’ st. Palermo), Nicolosi (17’ st. Mondello), Patti (27’ st. Isola), Giacone, D’Arrigo, Ferrarotto, Maesano, Inserra (36’ st. Casaccio), Montalto (40’st. Foti), Sinatra. All. Di Mauro

Arbitro: Gabrielbattista Castelletti (Caltanissetta); Assistenti: Yari Lauria e Giuseppe Mandracchia (Agrigento)

Reti: pt.12’ Inserra, 19’ Sinatra; st.35’ Montalto

Esordio stagionale e in casa amato per il Frigintini Città di Modica. I ragazzi di Samuele Buoncompagni tornano negli spogliatoi del “Pietro Scollo” con tre reti sul groppone al termine di una gara condizionata dalla qualità del Misterbianco, sicuramente più in forma, ma anche dal caldo.

Il Misterbianco conferma le aspettative della vigilia di inizio campionato, che indicano nella formazione allenata da Di Mauro una sicura protagonista per la promozione alla categoria superiore. Due gol nel primo tempo (Inserra e Sinatra) e un gran bel gol di Montalto nella ripresa per il sigillo al successo. In questa introduzione può essere sintetizzata la sconfitta dei rossoblù di mister Buoncompagni, che hanno subito un passivo al di sopra della reale differenza sul terreno di gioco delle due squadre. Differenza che si identifica nelle occasioni sfruttate dagli ospiti (su svarioni difensivi di Pianese e compagni) e sulla mancanza di lucidità sotto porta degli attaccanti rossoblù che hanno -invece- fallito quattro opportunità per realizzare quel gol che avrebbe potuto riaprire la gara. Prima gara di campionato amara, quindi, per il Frigintini che nella prima mezzora di gioco subisce l’intraprendenza dei giallorossi ospiti. Al 12’ esterno della rete difesa da Lorenzo Caruso da parte di Patti. Sulla ripresa del gioco «dormita» dei difensori rossoblù e Inserra realizza il gol dello 0-1. La reazione rossoblù c’è e al 15’ Sangiorgio fallisce l’occasione del gol che sarebbe stato quello del pareggio. Gol mancato, gol subito perché Sinatra dal limite dell’area di rigore indovina l’angolino basso alla destra dell’estremo difensore rossoblù e fa 0-2. Finale di tempo favorevole per i rossoblù frigintinesi ed è ancora Sangiorgio ad essere al centro delle finalizzazioni. Al 22’ sfiora il palo alla sinistra del portiere ospite e al 33’ tira debolmente da pochi metri della linea di porta e sfuma così la possibilità di accorciare le distanze. Nel secondo tempo Frigintini più fresco atleticamente (anche se il caldo l’ha fatta da padrone) e al 18’ un colpo di testa di Pianese fa gridare al gol, ma il portiere ospite compie una super parata e salva la propria porta dalla capitolazione. Al 20’ ci provano ancora i rossoblù ma il Misterbianco non molla. Al 35’ Montalto in contropiede controlla un pallone in palleggio, aggira Di Martino e lascia partire un tiro di collo pieno che si abbassa in prossimità della porta difesa da Caruso che leggermente avanti nulla può per intercettare il pallone che termina in fondo alla rete per lo 0-3. La gara si spegne anche se i rossoblù non si arrendono e lottano freneticamente per tentare di realizzare almeno il gol della bandiera che non arriva.

