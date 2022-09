Calcio, Eccellenza. Senza reti l’esordio del Modica ad Acicatena

Finisce senza reti al polivalente di Aci Catena, tante occasioni non concretizzate per i rossoblu.

Basti guardare il primo tempo i rossoblu colpiscono un palo all’ 11’ con il nuovo acquisto Falco, al 28’ tapin di Agodorin parato dal portiere acitano che due minuti dopo si è reso protagonista di un vero e proprio miracolo su colpo di testa dell’argentino Mauricio Aquino.

Amareggiato l’allenatore dei modicani, Giancarlo Betta.

Siamo rammaricati per non avere portato a casa i 3 punti contro una squadra che non ha mai tirato in porta, che è stata ordinata per tutta la gara ma che potevamo battere. Peccato per alcune scelte nell’ultimo passaggio e nelle soluzioni al tiro e peccato anche per non essere riusciti a concretizzare una superiorità che è stata netta, sin dall’inizio. Potevamo davvero raccogliere più del punto che, comunque, ci portiamo a casa da un campo difficile; è probabile che qualche errore sia stato anche causato dal campo in terra battuta su cui non siamo abituati. Ma non è mio costume cercare o accampare scuse. Ci resta -e non è cosa marginale- la consapevolezza di una crescita evidente sia rispetto alle ultime amichevoli sia rispetto alla gara di coppa a Santa Croce Camerina. Oggi, ad Acicatena, abbiamo interpretato bene il match da subito, tenendo palla, costruendo le nostre occasioni, riuscendo a mantenere il ritmo che più ci piace. Certo, se Falco dopo una decina di minuti, colpendo il palo, o Agodirin dopo un quarto d’ora, avessero fatto gol, staremo qui a parlare di altro. Abbiamo costruito su azione e su palla da fermo. C’è mancata lucidità e fortuna. Capita. Dopo 6 minuti, tra l’altro, Micoli ha avuto un problema alla spalla e durante il secondo tempo, l’ho dovuto sostituire anche perché era già ammonito e non volevo rischiare e perché ho dato sostanza in mezzo con Sangarè che è entrato bene nella partita, riuscendo a dare sostanza. L’Acicatena è una buona squadra, compatta e ben messa in campo; hanno tenuto senza mollare anche quando avevamo il pallino noi in maniera costante e questo li ha aiutati ad uscire con il pari. Ripeto: di fronte al rammarico per una vittoria che non è arrivata, fa da contraltare la certezza che stiamo crescendo; l’ho detto ieri: i ragazzi lavorano e assorbono i carichi fisici e i dettami tattici. Seguono il percorso e sono assolutamente in linea con quello che vogliamo fare. Adesso, testa a domenica prossima e al Real Siracusa che ha iniziato benissimo il suo campionato”

