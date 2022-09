Impresa da incorniciare per la polisportiva Erea nuoto Ragusa

Grande impresa per 8 atleti ragusani della polisportiva Erea . I ragazzi allenati dai mister Ferrigno e Paglia hanno portato a termine la 10 km di nuoto di fondo svoltosi nell area marina protetta di Milazzo lo scorso 28 agosto. Gara di rilevanza nazionale, inserita nel circuito storico FIN delle acque libere , ha visto assegnare il titolo di Vice campione regionale al ragusano Giampiero Brugaletta col tempo di 2 ore e 25 minuti . Ottime prestazioni per gli altri atleti ben piazzati nelle classifiche per categoria. Nella foto da destra: Spadola Massimo, Alderisi Giuseppe Brugaletta Giampiero, Parisi Raffaele, Mister Lenny Ferrigno, Andrea Poidomani, Montineri Salvatore, Blandino Carlo , Raffaele Calvo Salvatore Aprile.

