Il modicano Lucifora parteciperà al Campionato Mondiale di Automodellismo

Si terranno a Gubbio, dal 13 al 18 settembre prossimi, i Campionati Mondiali di Automodellismo, che si svolgeranno alla pista Cinque Colli Mario Rosati e vedranno arrivare in città centinaia di appassionati e appassionate di tutte le età e da tutti i Paesi del mondo. Alla prova mondiale parteciperà il modicano Pietro Lucifora, insieme alla squadra corse FMT racing di Sebastiano Ferrara, che da anni segue e cura tutti i modelli che vengono utilizzati in gara. Lucifora fa parte del gruppo MMT Modica Model Team composto da 10 appassionati di Automodellismo dinamico, disciplina sportiva dove vengono pilotate, tramite un radiocomando, degli automodelli di diverse scale che vanno da 1.10 a 1.8. Il team ha già partecipato in passato a molteplici competizioni di livello nazionale ed europeo, e lo stesso Lucifora ha già vinto per la categoria di formula 1.10 elettrico con l’associazione Auto Model Sport Club Italiano di cui fa parte. Adesso il modicano (unico partecipante della provincia di Ragusa) punta al titolo mondiale (IFMAR WC 1/10 Eletric On-Road Gubbio, Italy).

Salva