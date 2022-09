Calcio. Santa Croce pronto all’esordio in campionato a Siracusa

Si inizia a fare sul serio e già sabato pomeriggio sarà campionato con l’anticipo della prima giornata che vedrà il Santa Croce calcio impegnato sula campo del Real Siracusa. Gara ostica all’esordio per la squadra di mister Gaetano Lucenti che in settimana ha preparato la trasferta non tralasciando nessun dettaglio. Il tecnico biancazzurro è cosciente delle qualità degli avversari che nonostante abbiano gli stessi obiettivi del Santa Croce vantano una rosa di giocatori di tutto rispetto. I biancorossi aretusei, domenica scorsa, nonostante la sconfitta rimediata contro i cugini del Siracusa, hanno messo più volte in difficoltà gli azzurri che alla fine hanno conquistato una vittoria di misura (0-1). Da qui le preoccupazioni del tecnico Lucenti che in settimana con il suo staff ha cercato di studiare divere alternative, sfruttando l’ampia rosa di giocatori a disposizione e la poliedricità degli stessi. La società in settimana ha anche ufficializzato i tesseramenti del centrocampista ex Poggibonsi, Enna e Gioiosa Marea, Alessandro Restivo classe 1998 e il rinnovo dei riconfermati Mattia Celestre, attaccante classe 2004, e Francesco La Rosa, portiere classe 2005.

“Il Real Siracusa è una nostra diretta concorrente alla salvezza e noi dovremo affrontare la gara con la giusta concentrazione – dice il centrocampista Gabriele Reale – Penso che giocare fuoricasa è ancora più motivazionale, nonostante, sia più difficoltoso, ma, noi ci stiamo allenando bene e spero che il campo ci dia ragione. Andremo a Siracusa, soprattutto, per fare una buona prestazione e se riusciremo a fare risultato sarà ancora meglio. Quest’anno ho ritrovato a Santa Croce un gruppo ben determinato e anche lo staff tecnico lo sto trovando molto motivato. Siamo una squadra giovane che ha molte ambizioni e sono certo che ci prenderemo molte soddisfazioni”

La gara si giocherà sabato pomeriggio allo stadio “De Simone” di Siracusa e avrà inizio alle ore 15.30

