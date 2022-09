Ibla.Seconda notte bianca della cultura al quartiere degli Archi

Venerdì 2 settembre 2022, piazza Repubblica accoglierà la seconda “Notte bianca della Cultura”, dalle ore 21 e alle ore 24. L’iniziativa è promossa e curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dall’Ecomuseo Carat.

“Sarà l’occasione – afferma l’assessore alla Cultura Clorinda Arezzo – per continuare a scoprire alcuni tesori del nostro patrimonio non sempre visitabili, come il Campanile del Purgatorio o Palazzo Cosentini. Saranno aperte anche la chiesa di S. Agnese – un tempo S. Giovanni Lo Vecchio – e la deliziosa chiesetta di San Filippo Neri”.

Le visite saranno gestite dall’Associazione AGT Ragusa e dalla Parrocchia di San Giorgio. Un tour nel quartiere degli Archi sarà invece curato dall’associazione Talìa. Gli ingressi sono liberi mentre è richiesta la prenotazione per l’accesso al campanile del Purgatorio (prenotazioni presso Hi! – Hybla Tourist Information, 391 7910927).

La serata si articolerà secondo il seguente programma:

– CAMPANILE DEL PURGATORIO (Sagrestia Chiesa), visite a gruppi di 8 persone, ogni 15 minuti (dalle 21 alle 24) a cura della Parrocchia S. Giorgio. Ingresso gratuito su prenotazione. Per prenotazioni contattare Hi! – Hybla Tourist Information al 391 7910927

– S. FILIPPO NERI (Via Giusti), visite guidate ogni 30 minuti (dalle 21 alle 23.30) a cura della Parrocchia di S. Giorgio. Ingresso gratuito.

– PALAZZO COSENTINI (Corso Mazzini/Salita Commendatore), visite guidate ogni 30 minuti (dalle 21 alle 23.30) a cura dell’associazione AGT Ragusa. Ingresso gratuito.

– S. AGNESE (Via Tenente Distefano, 20), visite guidate ogni 30 minuti (dalle 21 alle 23.30) a cura della Parrocchia di S. Giorgio. Ingresso gratuito.

– VISITA GUIDATA “Il quartiere degli Archi fra storia e leggenda”, incontro sulla scalinata della chiesa del Purgatorio ore, 1° turno ore 21, 2° turno ore 22.30, a cura della Associazione Talìa Ragusa. Partecipazione gratuita.

