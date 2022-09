Ragusa. Iscrizione on-line al servizio mensa scolastica

L’Ufficio Pubblica Istruzione del comune di Ragusa comunica che attraverso il sito del Comune di Ragusa si può effettuare l’iscrizione on-line al Servizio di Mensa scolastica per l’anno 2022-23 che sarà gestita dalla ditta Siristora/GranMenù.

Il genitore, accedendo al link indicato sull’homepage del Comune, potrà visualizzare on line da qualunque pc o dispositivo mobile il modulo di iscrizione e compilare I campi obbligatori inerenti alle informazioni richieste per l’attivazione del servizio.

Come ogni anno, è indispensabile indicare il valore dell’ISEE del nucleo familiare, valido all’atto dell’iscrizione, per essere inseriti in una fascia di contribuzione.

In mancanza di ISEE, l’utente può scegliere se inserirsi nella fascia alta (non presenta ISEE) oppure nella fascia temporanea (in attesa di ISEE, da presentare comunque entro il 31.12.2022).

Al termine della procedura di registrazione, l’utente iscritto riceverà i codici di accesso al portale mensa che confermano l’iscrizione.

Non è pertanto necessario, da quest’anno, presentare alcuna domanda di iscrizione in formato cartaceo.

Attraverso il portale mensa, il genitore potrà effettuare qualsiasi operazione inerente al servizio: pagamenti, verifica pasti prenotati, informazioni sul menù, ecc.

Il servizio refezione scolastica avrà decorrenza dal 3 ottobre 2022.

Per ulteriori formazioni o chiarimenti ci si può rivolgere a:

– email: assistenza.ragusa@siristora.com

– ditta Siristora/GranMenù, tel. 0932 – 777160 o 095 – 7021147 int. 3

– ufficio Pubblica Istruzione tel. 0932-676848-854-870

