Scoglitti. Giovane rapinato e colpito con una spranga

Rapina in pieno centro ieri sera, nelle strade della movida, nella frazione balneare di Scoglitti. Un giovane vittoriese è stato avvicinato da due coetanei che gli hanno sottratto una catenina d’oro che il giovane portava al colo e il telefono cellulare. La vittima ha tentato una reazione ed è stato colpito con una spranga o un oggetto metallico alla testa. Il giovane è rimasto ferito: soccorso è stato medicato in ospedale. La prognosi, per lui, è di 10 giorni. I rapinatori sono fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Salva