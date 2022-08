Città di Comiso vince il Primo Turno di Coppa contro Mazzarrone

Vittoria di misura per il Città di Comiso calcio di mister Gaspare Violante, nel match di ieri pomeriggio al Comunale di Mazzarrone, match valido come primo turno di Coppa Italia. Il Città di Comiso inizia la Coppa fuori dalle mura amiche, ma non si lascia disturbare da questo, in quanto in 90 minuti riesce sempre a reagire bene e concludere la partita con una vittoria che non lascia spazio ai padroni di casa: Mazzarrone 2 (Lo Giudice 35’ 1T/ Lorenzoni 37’ 1T)- Città di Comiso 3 (Diallo 15’ 1T/ Diara 16’ 2T/ Diallo 23’ 2T).

“Finalmente abbiamo disputato la prima partita ufficiale- il commento di Mister Gaspare Violante- “Era importante partire bene perché, è inutile che ci nascondiamo, le vittorie portano entusiasmo e ti fanno lavorare bene. Durante i novanta minuti abbiamo fatto tutto noi: siamo andati in vantaggio, potevamo fare diverse volte il gol del raddoppio, ma incredibilmente ci siamo trovati sotto, a fine del primo tempo per due gol presi su rimessa laterale. Non ti nascondo che mi ha dato fastidio. Nella ripresa abbiamo discusso in modo costruttivo, e ho dato fiducia ai ragazzi. La nostra politica è sempre stata quella di puntare sui giovani e specialmente quest’anno in Eccellenza è una politica che ho voluto attuare senza problemi, e cerco sempre di far debuttare più giovani possibili: siamo partiti dall’inizio con tre Under, ovvero Cavallo, Campagna, che sono entrambi 2003, e Tomasello, classe 2005, mentre a partita in corso ho messo anche Rimmaudo, un giocatore del 2005”.

Archiviata momentaneamente la pratica Coppa Italia, il Città di Comiso comincerà la sua avventura in Eccellenza domenica 4 settembre, dove affronterà la Leonzio, come prima giornata di campionato.

“Domenica inizia il campionato e sarà molto difficile- commenta il Mister Gaspare Violante- “Era da tanto tempo che il campionato di Eccellenza non era così competitivo. Per noi l’inizio sarà veramente tosto, perché nelle prime sei giornate affronteremo quasi tutte le squadre di vertice, tra cui appunto la Leonzio, che è una signora squadra, con gente importante e con un allenatore che in questa categoria è uno dei migliori. Noi, dal canto nostro, rispettiamo tutti, ma giochiamo contro tutti, cercando sempre di vincere. A volte ci riusciremo altre volte no, ma l’atteggiamento deve essere sempre quello”.

