Malvagna. “Premio della Presidenza” al poeta modicano Pippo Puma

“Premio della Presidenza” assegnato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Malvagna, nel messinese, al poeta modicano Pippo Puma. Il riconoscimento rientra nel contesto del Premio di poesia in lingua italiana e nelle parlate siciliane “Fogghi Malvagnoti”, per la sezione A, con l’opera “Verso la sofferenza”. Puma tratta l’argomento della malattina, in particolar dell’alzheimer e, come ha motivato Santina Paradiso, “dove tutto cambia e tutto resta”, l’argomento viene affrontato mettendo in risalto “con sapiente uso di metafore e delicati richiami, la solitudine, il disorientamento e la distruzione della parte migliore dell’essere”.

