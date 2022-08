Chiavola(PD Ragusa): “Atti di indirizzo nel dimenticatoio”

“Si riunisce domani il Consiglio comunale di Ragusa. E fin qua niente di strano. Vorrei, però, evidenziare come sarebbe opportuno che il civico consesso venisse preso in considerazione come un organo d’aiuto, di monitoraggio, di sostegno per risolvere le problematiche di Ragusa, senza elevare barriere, senza creare contrapposizioni giusto per il piacere di farlo o mettendo in evidenza le minoranze che piacciono di più o quelle che piacciono meno. Occorre, secondo me, tenere tutto in considerazione. Domani, in pratica, è convocata una seduta da me più volte stimolata al presidente del civico consesso affinché l’azione dell’opposizione non si riduca a una semplice azione di disturbo del manovratore, come a qualcuno dei consiglieri di maggioranza sembra”. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola, a proposito del fatto che in aula saranno discusse una serie di atti di indirizzo riguardanti la viabilità cittadina, in particolare a Ibla. “Probabilmente – aggiunge – finirà come al solito, cioè saranno bocciati tutti con le motivazioni più disparate: “Ci abbiamo pensato noi”; “Ci vuole uno studio di fattibilità al livello tecnico”; “Così come è scritta non è proponibile”. Insomma, un film visto già altre volte. Si sappia, però, che si tratta di atti ispettivi presentati mesi e mesi fa e che soltanto ora trovano occasione di discussione. Forse si pensava che lasciandole andare, le questioni sollevate finissero nel dimenticatoio. Non voglio fare di sicuro un processo alle intenzioni ed anzi saremmo sicuramente sorpresi se parecchi di questi punti venissero presi in considerazione. Nessuno ci spera. Ma sarebbe sicuramente un modo per mostrare ai ragusani che i ruoli hanno un significato ben preciso se svolti in maniera corretta”.

