Modica calcio, Betta: “Il pareggio a Santa Croce conferma la crescita della squadra”

Va in archivio con il pareggio per 2-2 l’esordio ufficiale del Modica Calcio nella Coppa Italia regionale. Sul campo del Santa Croce i rossoblu di Giancarlo Betta hanno rimontato un match che li aveva visti andare in vantaggio al 35esimo con il primo goal di Nicolas Micoli, per poi subire un uno-due nel breve volgere di sei minuti dapprima con Ravalli e poi con il rigore siglato da Giuffrida. La rete del pareggio è arrivata poi dai piedi di Gaspare Pellegrino.

Il passaggio al secondo turno del percorso di Coppa sarà quindi determinato dalla gara di ritorno in programma il 7 settembre al “Vincenzo Barone”.

“Sul piano del risultato – commenta il tecnico rossoblu, Giancarlo Betta – il pareggio è un ottimo punto di partenza in vista del ritorno in casa. Quello di Santa Croce non è un campo semplice e credo si rivelerà assai ostico per diverse squadre nel corso della stagione, quindi essere riusciti ad uscirne indenni all’esordio stagionale è un elemento positivo. Inoltre siamo ancora nella fase di assestamento e costruzione della squadra e il match di ieri (domenica, ndr) ha confermato che siamo sulla strada giusta e che stiamo crescendo bene. Dobbiamo ancora sistemare alcuni dettagli, soprattutto a centrocampo, per alzare la qualità complessiva, così come dobbiamo essere più cinici e chiudere prima le partite capitalizzando al massimo tutte le occasioni. Ritengo comunque che la partita abbia evidenziato la bontà delle scelte societarie compiute nel reparto offensivo ed in quello difensivo, nel quale ieri mancavano per squalifica pedine importanti come capitan Francesco Vindigni e Mauricio Aquino”.

L’attenzione adesso è rivolta all’esordio in campionato, previsto per domenica 4 settembre ad Acicatena.

“Archiviamo la gara di Santa Croce e sin dalla ripresa degli allenamenti ci concentreremo sulla partita di Acicatena che giocheremo su uno dei pochi campi in terra battuta. Sarà un elemento da valutare bene”.

