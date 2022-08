Coppa. Inizio in salita per la Virtus Ispica battuta dal Palazzolo

Inizio di stagione in salita per la Virtus Ispica che, al Comunale di Pozzallo, contro il Palazzolo, nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia per le squadre del campionato di Eccellenza, ha dovuto cedere con il risultato di 2-0. La partita si è tenuta a porte chiuse. Il tecnico Giuseppe Trigilia, dal 25’, ha dovuto giocare con un uomo in meno a causa dell’espulsione, per somma di ammonizioni, di Mourtala Diagne. “Non cerco scusanti – afferma l’allenatore – ma abbiamo dovuto rivedere in corsa tutta l’impostazione tattica. Siamo partiti in sordina, abbiamo pagato lo scotto della prima gara, loro erano più freschi. Abbiamo cercato di costruire dal basso e in corso d’opera stavamo trovando la quadratura del cerchio. Poi, l’uomo in meno e abbiamo dovuto rivedere tutto. E’ chiaro che, essendo la nostra ancora una squadra a corto di preparazione, si è vista costretta a pagare dazio”.

Nella ripresa, Trigilia ha cercato di sistemare le cose sul piano tattico. I giallorossi sono scesi in campo con un 4-4-1 che fino a un certo punto ha dato i propri frutti. “Poi, nel tentativo di recuperare sul piano del risultato – continua Trigilia – nonostante stessimo facendo la partita, abbiamo subito il 2-0 su una ripartenza. In undici uomini non so come sarebbe finita, ma il calcio non è fatto di “se” e di “ma”. Pensiamo, piuttosto, a lavorare sulla testa dei miei ragazzi perché è questo, per ora, l’aspetto più importante”. Il direttore generale Carmelo Re aggiunge: “Abbiamo peccato d’inesperienza ma sappiamo che possiamo andare incontro a svarioni del genere con un progetto giovane come quello che abbiamo allestito per questa stagione. In ogni caso, il gioco c’è e ci si può lavorare. Stiamo operando lungo questa direzione”.

Trigilia è sceso in campo con l’argentino Straropoli tra i pali, poi Caruso, Santucho, Giardina, Mourtala, Dipasquale, Falla, Caschetto, Mammana, Coria e Denilson in avanti. Dal 46’ ha messo in campo Ricca al posto di Caschetto, dal 55’ Cicero al posto di Falla e dal 65’ Denaro al posto di Giardina. Ora ci si prepara per la prima di campionato, in programma domenica prossima, sempre al Comunale di Pozzallo, con la Rocca Acquedolcese.

Salva