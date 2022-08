Ragusa. Il Vescovo nomina nuovi direttori degli uffici pastorali

Il Vescovo di Ragusa mons. Giuseppe La Placa, ha nominato i Direttori degli Uffici Pastorali per il quinquennio 2022-2027.

Il Vescovo ha voluto inoltre introdurre la figura dell’Assistente Spirituale per ciascuno degli Uffici al fine di rinforzare l’opera di collaborazione e di comunione all’interno e tra gli Uffici stessi.

Ai neo responsabili ed a coloro che sono stati rinnovati nell’incarico l’augurio di buon lavoro.

Servizio per la Pastorale dei Giovani

Direttore: don Vincenzo Guastella

Responsabili: Giovanni Migliore e Alessandra Albano

Ufficio per la Pastorale della Famiglia

Direttori: Delizia Distefano e Nicandro Prete

Assistente spirituale: don Antonino Puglisi

Centro Diocesano Vocazioni

Direttore: don Giovanni Piccione

Vice direttore: don Gianni Mezzasalma

Ufficio Pastorale per la Missione

Direttore: don Santo Vitale

Vice direttrice: Assunta Cascone

Ufficio per la Catechesi

Direttore: don Marco Diara

Ufficio per la Pastorale della Cultura, l’Educazione Cattolica, la Scuola e l’Università

Direttore: fra Biagio Aprile

Vice direttore: Giuseppe Di Mauro

Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica

Direttore: Carmelo La Porta

Assistente spirituale e incaricato per la formazione dei docenti: don Paolo La Terra

Ufficio per l’Ecumenismo ed il Dialogo Interreligioso

Direttrice: Cabibbo Francesca

Assistente spirituale: don Salvatore Converso

Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Direttore: Emanuele Occhipinti

Assistente spirituale: don Giuseppe Di Corrado

Ufficio Liturgico – Servizio diocesano al Catecumenato

Direttore: don Girolamo Alessi

Vice direttore: don Riccardo Bocchieri

Caritas Diocesana

Direttore: Domenico Leggio

Assistente spirituale: don Gianni Mezzasalma

Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro

Direttore: Renato Meli

Vice direttore: Fabrizio Iacono

Assistente spirituale: don Franco Ottone

Ufficio per la Pastorale della Salute

Direttore: don Giorgio Occhipinti

Ufficio per la Pastorale delle Migrazioni

Direttore: don Rosario Cavallo

Ufficio Pastorale Tempo Libero, Turismo e Sport

Direttore: don Giovanni Piccione

Ufficio Amministrativo Diocesano:

Direttore: don Salvatore Azzara

Vice direttore: Giovanni Corallo

Economo Diocesano

Don Salvatore Azzara

Ufficio Beni Culturali

Direttore: don Giuseppe Antoci

Ufficio Edilizia di Culto

Direttore: don Giuseppe Occhipinti

Apostolato del Mare

Direttore: don Robert Dynerowicz

Restano confermate le precedenti nomine di don Carmelo Mollica a direttore dell’Ufficio per la Pastorale Carceraria e di don Riccardo Bocchieri a incaricato diocesano per l’Opera di Sensibilizzazione per il Sostegno Economico della Vita e dell’Azione della Chiesa.

Il vescovo, inoltre, ha provveduto alla nomina del nuovo direttore della Biblioteca diocesana “Mons. Francesco Pennisi” nella persona di don Giuseppe Di Corrado.

