Modica Calcio. Tutto pronto per l’esordio in Coppa a Santa Croce

Per il Modica Calcio è tempo di archiviare il calcio sotto l’ombrellone e gettarsi a capofitto sul primo impegno ufficiale della stagione, l’esordio in Coppa Italia al Kennedy di S.Croce Camerina che farà da prologo ad un altro esordio, quello in campionato del 4 settembre ad Acicatena. Non è però ancora tempo di pensare ai biancorossi etnei perché c’è da onorare una competizione, la Coppa Italia, che dovrà vedere i rossoblù protagonisti a caccia di una riconferma dopo aver vinto l’edizione di Promozione. Certo non sarà una partita semplice contro il rinnovato S.Croce. Ne è consapevole Giancarlo Betta: “Abbiamo di fronte una ottima squadra guidata da uno degli allenatori più esperti della categoria che sicuramente farà bene in campionato. Si sono rinnovati tantissimo prendendo giocatori di categoria e sono convinto che faranno un ottimo torneo. Abbiamo già avuto modo di affrontarla in amichevole e, a prescindere dal risultato, si sono già intraviste le peculiarità di questa formazione. Partite del genere con avversari di livello sono utilissime per testare la squadra prima del campionato. D’altronde ho sempre preferito partite difficili sin da subito in modo da poter capire dove intervenire. Chiaramente andremo a S.Croce per fare risultato e andare il più avanti possibile nella competizione perché siamo il Modica e dobbiamo sempre competere per la vittoria”. Che Modica vedremo in campo? “Schiererò la migliore formazione possibile considerate anche le squalifiche dei due centrali Vindigni e Aquino. Come detto ci teniamo ad andare avanti in Coppa, al campionato penseremo da lunedi in poi”.

Ecco la lista dei 19 convocati di Mister Betta per la gara contro il Santa Croce:

AGODIRIN

AVOLA

BALBA

BUTERA

CARPINTERI

FALCO

GIORGETTI

INCATASCIATO

KING

LORENZO

MICOLI

MISSERI G.

MISSERI S.

MUSSO

PANDOLFO

PETROLO

PELLEGRINO

RIELA

SIGONA

Salva