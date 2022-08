Ciclismo. L’Almo NialNizzoli impegnato su tre fronti

Un fine settimana ricco di appuntamenti per l’Almo NialNizzoli. Il sodalizio monterossano, infatti, sarà impegnato su tre fronti, in terra emiliana e in terra toscana. Ma andiamo con ordine. La gara più importante a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, con il trofeo Bardiani giunto alla quinta edizione. Ci saranno almeno duecento corridori della categoria Allievi provenienti da tutta Italia. E la squadra iblea ci tiene a fare bella figura al cospetto dei migliori atleti della categoria. A fare il tifo anche il patron Auro Nizzoli. A Castel Fiorentino, invece, ci sarà la squadra Juniores che sarà chiamata a confermare gli ottimi recenti risultati ottenuti nelle varie competizioni a cui ha preso parte. Invece, per quanto riguarda gli Esordienti donne, Margherita Putelli sarà di scena alla 51esima edizione del Città di Forlì con l’obiettivo di dare conferma alle ottime prestazioni fatte registrare nelle ultime settimane. “Non ci stiamo fermando più in questa fase finale della stagione –afferma Giuseppe D’Aquila dell’Almo Nial Nizzoli – incui vogliamo dimostrare sino in fondo che il lavoro svolto è servito a farci raggiungere risultati di un certo tipo. Come, d’altro canto, abbiamo avuto modo di testimoniare con la crescita dei nostri atleti. Siamo convinti che, anche in questa occasione, le soddisfazioni non mancheranno”.

