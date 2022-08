Ragusa. Digitalizzazione servizi comunali: finanziate richieste

Finanziati al Comune di Ragusa, tutte e cinque le misure PNRR relative agli avvisi pubblici per la digitalizzazione dei servizi dell’Ente.

Dopo la Misura 1.4.4, “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” per 14.000,00 euro e la Misura 1.4.3, “Adozione piattaforma pagoPA” per 45.525,00 euro, approvate nelle scorse settimane, hanno ottenuto parere favorevole anche “Avviso Investimento 1.2 – Abilitazione al cloud per le PA Locali” per un importo di 409.668,00 euro, la Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” per 328.160,00 euro e la Misura 1.4.3 “Adozione app IO (Comuni)” per 5.824,00 euro.

