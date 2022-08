Stavano rischiandodi annegare nel mare di Santa Maria del Focallo due donne rosolinesi. Quando le onde stavano per avere il sopravvendo, per fortuna, due militari dell’Esercito Italiano che si trovavano in spiaggia, si sono accorti delle difficoltà delle due signore e si sono lanciato in acqua riuscendo a riportarle sulla battigia, sane e salve. Sono state, quindi, affidate alle cure dell’ambulanza del 118.

