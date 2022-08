Messina, martedì l’autopsia sulla modicana Patrizia Giunta

Omicidio colposo e lesioni personali colpose: sono le ipotesi di reato prospettabili a carico del medico indagato per la morte della modicana 47enne Patrizia Giunta, deceduta all’ospedale Papardo di Messina a ridosso di ferragosto dopo il ricovero d’urgenza a causa di complicazioni sorte diversi giorni dopo un intervento chirurgico di bypass gastrico per la riduzione dello stomaco. La donna si era operata allo scopo di dimagrire più velocemente. L’intervento era stato eseguito in una clinica. Proprio il chirurgo responsabile dell’operazione eseguita nella struttura privata è stato ora iscritto nel registro degli indagati, nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla procura di Messina, competente per territorio, dal momento che il decesso si è verificato nel capoluogo peloritano, dove il corpo è bloccato da circa una settimana. L’autopsia è stata fissata per martedì prossimo, dopodiché l’avvocato Giuseppe Pellegrino, legale di fiducia della famiglia Giunta, dovrebbe ottenere l’autorizzazione per la restituzione immediata del corpo ai familiari, propedeutica alla fissazione della data per i funerali, che saranno celebrati a Modica. Dalla morte della donna ad ora la procura messinese ha nel frattempo acquisito la denuncia dei familiari, che era stata presentata in commissariato a Modica, nonché tutta la documentazione e le cartelle relative all’intervento chirurgico effettuato nella clinica e al successivo ricovero in terapia intensiva all’ospedale Papardo, dove poi la donna è morta dopo esservi arrivata direttamente dalla struttura privata in condizioni critiche. Intanto i parenti della donna non si danno pace e pretendono che si faccia piena luce sulle cause della morte della donna e, soprattutto, se poteva in qualche modo essere scongiurata. Sui social si susseguono ancora i messaggi di cordoglio e di incredulità non solo di quanti conoscevano la donna, ma anche di coloro che sono rimasti colpiti da questa drammatica circostanza che ha troncato di colpo la vita di una giovane mamma. Già 10 anni fa la donna si era sottoposta alla stessa operazione in un ospedale di Genova, ma da alcuni mesi era ingrassata di nuovo e aveva deciso di effettuare una cosiddetta “revisione” dell’operazione chirurgica, scegliendo stavolta una clinica di Messina, dove era stata operata a fine maggio. Dopo l’operazione, la paziente aveva avuto una serie di gravi complicazioni e non era stata mai dimessa dalla struttura, fino a quando le condizioni cliniche non si erano aggravate in maniera repentina, con il conseguente ricovero d’urgenza all’ospedale del capoluogo peloritano, dov’era sopraggiunta la morte.

