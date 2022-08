Ispica, ha un malore e si accascia: turista muore alla Marza

Un turista è morto oggi in spiaggia a Ispica. Secondo le prime informazioni, l’uomo subito dopo aver raggiunto la zona balneare dove avrebbe dovuto trascorrere la giornata, avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato nel tratto di litorale della Marza.Le persone attorno al malcapitato hanno immediatamente lanciato l’allarme per far arrivare i soccorsi e hanno tentato di rianimarlo. Poco dopo sono giunti sul posto i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza proveniente da Pozzallo. Il medico soccorittore ha cercato di rianimare il turista ma non c’è stato nulla da fare.

