Combleo, Ztl a Ragusa Ibla e passi indietro del Comune

“Il primo passo indietro compiuto dal sindaco e dall’assessore sulla Ztl evidenziano quello che andiamo dicendo da tempo e, cioè, che questa Ztl così com’era non poteva andare. Occorreva adottare prima il correttivo riguardante l’uscita da via Cabrera così come sono indispensabili altre modifiche. A nulla serve aggiungere “l’avevamo detto”. Purtroppo, chi, come noi, vive Ibla conosce quali sono le esigenze della città antica. Ne vedremo ancora delle belle per fronteggiare gli svarioni predisposti da un’Amministrazione comunale che non ha ben compreso in che modo gestire determinate dinamiche in questa zona, esponendosi a magre figure che certo non aiutano la comunità amministrata”.

E’ il commento che arriva dal Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, dopo l’ultima presa di posizione del sindaco sulla Ztl. “A volte – aggiungono da Comibleo – si ha l’impressione che neanche sanno quello che dicono, ignorano quello di cui parlano. Sembrano come i pifferai magici. A proposito della chiusura nel fine settimana, poi revocata, degli uffici turistici di piazza della Repubblica e della presenza di strutture analoghe private sostenute dal Comune, se a palazzo dell’Aquila dessero il contributo ad altri soggetti privati con i requisiti richiesti dalle leggi vigenti, probabilmente potrebbe esserci ancora una ulteriore possibilità di crescita per il nostro territorio”.

