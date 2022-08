Finanziato dalla Regione l’intervento sulla Ispica-Pozzallo

Con la deliberazione di Giunta di Governo numero 422 del 4 agosto 2022 è stato finanziato l’intervento di manutenzione straordinaria della Sp 46, “Ispica Pozzallo”, per l’importo di 19,4 milioni di euro. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa procederà adesso a raccordarsi con il Dipartimento regionale alle Infrastrutture per ogni successivo adempimento di natura tecnica al fine di consentire la realizzazione dell’intervento nel più breve possibile.

“Abbiamo ricevuto la nota da parte del presidente della Regione, Nello Musumeci, con la quale viene accolta la richiesta avanzata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Ringrazio il presidente per l’attenzione dimostrata al nostro territorio, si tratta di un importante finanziamento che ci consentirà di completare l’opera avviata per il primo lotto grazie a fondi ex Insicem”, ha dichiarato il Commissario Straordinario Salvatore Piazza.

La progettazione dell’opera, portata avanti dagli uffici tecnici del Libero Consorzio comunale Ibleo, è al vaglio della Regione per i necessari pareri di carattere ambientale ed urbanistico. Una volta esitati dalle apposite commissioni l’ente potrà procedere con l’iter ed avviare i bandi.

