Due nuovi acquisti per il Città di Comiso: Diara e Bellomo

Il Città di Comiso non si ferma nella campagna acquisti e dà il benvenuto ad altri due tasselli che si aggiungono alla compagine di Mister Gaspare Violante: si tratta del centrocampista Francesco Diara, classe 2001, e del terzino Pietro Bellomo, classe 2003.

Ecco le schede dei giocatori

Francesco Diara

Data di nascita- 30/06/2001

Luogo di nascita- Comiso

Ruolo- Centrocampista

Peso- Kg 77

Altezza- 1.87

Esperienze passate: Siracusa Under 17; Berretti Sicula Leonzio; Troina (Serie D); Enna (Eccellenza)

Dichiarazione di Diara:

“Sono contento di questa nuova esperienza e orgoglioso di difendere i colori della mia città. Felice di rappresentare il mio paese e non vedo l’ora che inizi il campionato. Ho trovato una bella squadra composta da giovani e un ambiente dove poter lavorare con serenità. Volevo ringraziare la società e soprattutto il mister Gaspare Violante per la fiducia e spero di ricambiarla nel migliore dei modi. Forza Comiso!”

Pietro Bellomo

Data di nascita- 08/02/2003

Luogo di nascita- Vittoria

Peso- Kg 76

Altezza- 1.80

Ruolo- Terzino

Esperienze Passate: Marina di Ragusa; Santa Croce

Dichiarazione del giocatore:

“Sono davvero felice di far parte della famiglia del Città di Comiso, darò il massimo per la società e per il mister Gaspare Violante, che mi hanno voluto per la nuova stagione, e soprattutto lotterò per la maglia e per i colori. Sono contento che nel mio cammino ci sia il Città di Comiso, non vedo l’ora di iniziare”.

Una delle novità della stagione 2022/2023 riguarda la Card Socio Sostenitore, una iniziativa molto importante per sostenere ancora di più il Città di Comiso in questo campionato in Eccellenza.

La Presidentessa Avis Comiso, Lina Vacante e la Prima Cittadina di Comiso, Maria Rita Schembari, si sono mostrate vicine alla causa Verdearancio, con la Card Socio Sostenitore. Il messaggio della Sindaca è un messaggio rivolto a tutta la città, affinchè nell’imminente inizio di stagione stia accanto alla società e alla squadra, in un campionato difficile come quello dell’Eccellenza, categoria che manca a Comiso da ben undici anni.

La collaborazione tra Avis e Città di Comiso è stata già annunciata qualche settimana fa e che si rende ancora più intrinseca con la Card Socio Sostenitore, per veicolare l’importante messaggio del dono del sangue, un gesto d’amore per sé stessi e per gli altri. A tal proposito, l’Avis sarà presente allo stadio Peppe Borgese negli incontri di cartello con stand e striscioni.

