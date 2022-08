Shopping colorato venerdì sera a Scicli

Confcommercio sezionale Scicli invita i consumatori e, più in generale, i cittadini a partecipare allo “Shopping colorato” organizzato dall’associazione di categoria in collaborazione con l’amministrazione comunale per la serata di venerdì 19 agosto, a partire dalle 21. “Sono numerose – sottolinea il presidente di Confcommercio Scicli, Daniele Russino – le iniziative promosse in occasione de “La notte dei colori” aventi come comune denominatore una frizzante esplosione che per tutti noi operatori commerciali assume un significato simbolico. In particolare, abbiamo proposto l’appuntamento del bouquet di palloncini per tutte le attività aderenti e il relativo lancio in aria degli stessi previsto a mezzanotte come simbolo di libertà (dopo le restrizioni a colori della pandemia) e di ripresa economica (per un futuro senza guerra e caro prezzi). Vi invitiamo a partecipare con la consapevolezza che iniziative come questa ci aiuteranno a caratterizzare le fasi della ripartenza che, per tutta una serie di motivazioni, sono diventate sempre più problematiche. In questo modo, invece, Scicli si apre alla comunità cittadina e ai visitatori con uno spirito nuovo e per crescere sempre di più. Noi ci proviamo”.

