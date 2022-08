Vittoria. Un altro milione di euro per il ponte sul fiume Ippari

Un altro milione di euro per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari. È stato riapprovato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura sulla strada provinciale 18 “Vittoria-Piombo”.

La riapprovazione del progetto, dell’importo complessivo di 3,9 milioni di euro, si è resa necessaria a causa dell’implementazione di spesa conseguente all’aumento dei prezzi. Con la determina commissariale si può quindi procedere all’appalto definitivo dei lavori.

“Mi preme evidenziare l’impegno degli uffici tecnici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa – ha dichiarato il Commissario straordinario Salvatore Piazza -. che, oltre a seguire attentamente le procedure, sono riusciti ad ottenere l’ulteriore finanziamento necessario alla completa ricostruzione del ponte. Un’opera fortemente voluta e sollecitata anche dal compianto dottor Molè e i nostri uffici hanno assunto questo impegno anche pensando ai suoi interventi”.

Salva