Il Presidente della Lega Navale Italiana al Trofeo del Mare

alla XXII edizione del Trofeo del Mare, in programma al porto turistico di Marina di Ragusa sabato 3 settembre prossimo, ci sarà anche l’autorevole presenza dell’Ammiraglio di Squadra Donato Marzano, Presidente

Nazionale della Lega Navale Italiana. L’Amm. Marzano, durante la sua brillante carriera nella Marina Militare, ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, sia in ambito nazionale – quale Comandante del

Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei” (2006-2008) e del Comando Operativo Interforze delle Forze Speciali (2008-2011), Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa (2013-2015), Comandante Logistico della M.M. (2015-2016) e Comandante in Capo della Squadra Navale – sia in ambito internazionale, quale Italian Senior Rappresentative della Cellula Interforze Nazionale presso lo United States Central Command (USCENTCOM) a Tampa, USA, per la crisi in Iraq e Afghanistan (2005-2006), Comandante di Nave Luigi Durand De La Penne e del TASK GROUP 50.5 Multinazionale operante nell’Oceano Indiano nell’ambito dell’Operazione Enduring Freedom, e Comandante della Forza Marittima Europea (COMEUROMARFOR) dal 2016 al 2017. Da anni la Lega Navale Italiana è al fianco del Trofeo del Mare, e grazie al suo impegno si è confermata, edizione dopo edizione, un partner istituzionale imprescindibile, fondamentale per la propria collaborazione alla crescita del Premio e all’affermazione della sua fama, al punto da farlo diventare l’evento di punta dell’estate italiana dedicato al mare.

“Siamo felici e onorati di avere finalmente con noi il Presidente Marzano – commenta Alessandro Ferrara, referente per le relazioni istituzionali del Trofeo – anche perché la conferma della sua presenza arriva pochi giorni prima di una edizione che davvero riteniamo uno spartiacque tra il passato e il futuro. Il livello dei premiati è altissimo, così come quello degli ospiti, grazie ad un intenso lavoro di squadra iniziato diversi mesi fa e andato avanti incessantemente anche in questi caldi giorni di luglio e agosto. Alla Lega Navale Italiana un sentito ringraziamento per tutto quello che ha fatto nel tempo: la casa del Trofeo del Mare è e sarà sempre anche la casa della LNI e di chiunque lavori e si spenda ogni giorno per la tutela del nostro bel pianeta blu”.

