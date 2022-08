Monterosso. I Rangers in aiuto alla popolazione di Stromboli

Sono passate 48 ore dal forte temporale che si è abbattuto sull’isola di Stromboli causando un vasto movimento franoso con fango e detriti che hanno invaso case e attività commerciali . La Regione ha infatti dichiarato lo stato di emergenza per l’isola di Stromboli e chiede al governo nazionale di fare lo stesso. Anche gli uomini della protezione civile di Monterosso Almo i Rangers Europa sono partiti per l’isola per dare una mano alla popolazione.

Nella foto due componenti dei Rangers Europa in partenza per Stromboli.

Salva