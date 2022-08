Il dentista ragusano Saverio Buscemi si candida all’Ars

Il ragusano Saverio Buscemi, 42 anni, dentista, imprenditore nel settore sanitario, ha deciso di candidarsi in vista delle elezioni regionali con la lista De Luca Sindaco di Sicilia. “Una scelta inevitabile – dice – dopo essere stato folgorato dalla concretezza e dal senso di praticità di Cateno De Luca. Credo che i risultati da lui ottenuti a Messina siano esportabili su tutto il territorio siciliano. Ha dimostrato di essere fuori dagli schemi e, soprattutto, di essere capace di erodere il sistema dall’interno, modificandolo a favore dei cittadini. La prova di quanto dico è testimoniata dal grande successo plebiscitario che De Luca ha ottenuto nella città peloritana con il candidato designato, poi diventato nuovo sindaco. Lo stesso successo che otterrà in Sicilia”. La candidatura di Buscemi è stata presentata nei giorni scorsi in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa. “Sono un ragusano – prosegue – e porterò avanti gli interessi della mia provincia, cercando di risolvere le criticità in maniera concreta. Sono, d’altronde, un imprenditore che ha sempre creato lavoro per le famiglie, che ha sempre reinvestito, a fini occupazionali, tutto quello che ha guadagnato. Un modus operandi che applicherò anche al mio ruolo di deputato regionale. La mia è una visione meritocratica della vita e non certo clientelare. Se posso dare il mio contributo per cambiare questa terra, lo farò con grande convinzione. E dire che negli anni scorsi avevo avuto l’opportunità di potermi candidare ma non l’ho mai fatto perché non mi sentivo rappresentato. Con Cateno De Luca, adesso, ritengo, invece, che sia arrivata la persona giusta. Che ci potrà fare compiere quel salto in avanti da tutti auspicato”.

