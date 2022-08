Pozzallo. Sbarcati gli 87 migranti della Ong Sea Eye 4

Si sono concluse le operazioni di sbarco degli 87 migranti dalla nave Sea Eye 4. Tutto si è svolto in modo ordinato. Un ringraziamento va alle forze dell’ordine, alla Protezione civile, alle Autorità Sanitarie Ministeriali e dell’ASP, alle organizzazioni umanitarie e alla Prefettura che ha coordinato tutte le operazioni.

Degli 87 migranti (Egitto-Siria-Nigeria e Somalia), 28 verranno trasferiti in una località italiana, gli altri 59 saranno ospitati in contrada Cifali in provincia di Ragusa. I tamponi eseguiti hanno dato tutti esito negativo.

Si spera, afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, che nel prossimo futuro l’attuale organizzazione, che deve essere ulteriormente migliorata, non deve essere assolutamente smantellata per evitare il pericolo di ritornare ai tempi passati caratterizzati da improvvisazione e caos che hanno avuto ripercussioni sociali e di ordine pubblico specialmente nei comuni di frontiera.

