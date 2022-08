Ragusa. Assunto un giardiniere anche ai Giardini Iblei

L’Assessorato al verde del comune di Ragusa comunica l’assunzione, il 25 luglio scorso, di un altro giardiniere, dopo i due che lavorano già da ottobre 2021 al Parco del Castello di Donnafugata. Il nuovo giardiniere è adibito alla cura, giornaliera, della manutenzione del verde ai Giardini Iblei.

“La presenza di giardinieri fissi, quotidiani, sia al parco del Castello di Donnafugata che ai Giardini Iblei – dichiara l’Assessore al verde Giovanni Iacono – è un altro atto concreto, senza precedenti a mia memoria. In particolare, per i giardini Iblei e per tutte le altre ville vi sono, quotidianamente, anche i custodi che abbiamo voluto già all’inizio di questa Consigliatura e svolgono un lavoro eccellente di controllo e di supporto ai Cittadini. Per i giardini Iblei comunico inoltre che nelle variazioni di bilancio, approvate in Consiglio Comunale l’11 agosto scorso, è stato inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche il progetto di riqualificazione dei giardini Iblei per un importo di euro 500.000 dei fondi della L.R. 61/81 e a settembre seguirà un altro intervento con ulteriore finanziamento. Nei tanti lavori previsti, saranno restaurate tutte le opere monumentali presenti nel giardino che ha avuto, a seguito della nostra richiesta, un primo riconoscimento da parte della Soprintendenza, il 14 marzo 2022, di interesse culturale in quanto possiede i necessari requisiti storici e artistici”.

