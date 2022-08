Ragusa. Venerdì si effettua la raccolta dell’ indifferenziato

“Nonostante l’emergenza rifiuti continui a soffocare mezza Sicilia, domani venerdì 12 agosto il servizio di raccolta del rifiuto secco-indifferenziato sarà effettuato, anche se potranno verificarsi delle criticità, con rallentamenti e zone non completate.

Il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì rivolge quindi un appello ai ragusani, che so avere un grande senso civico nella stragrande maggioranza dei casi: chi non ha necessità di svuotare il proprio mastello, chi può tenere ancora in casa un rifiuto che, con una buona separazione dei materiali, ha quantitativi ridotti e non puzza, eviti di esporlo.

In questa fase assolutamente difficile per la Sicilia, conclude Cassì, è necessario differenziare al meglio e diminuire il più possibile il quantitativo di rifiuto indifferenziato da inviare a smaltimento. So che Ragusa saprà dare ancora una volta il buon esempio”.

