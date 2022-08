Gran Bretagna. Allerta meteo per alte temperature nel week end

Oggi l’Agenzia meteorologica britannica ha dichiarato l’allerta gialla a causa della nuova ondata di calore che colpirà il sud del territorio britannico e gran parte dell’Europa nei prossimi 4 giorni. Secondo il British Meteorological Office, l’allarme durerà almeno fino a domenica, avvertendo la popolazione che le temperature potrebbero raggiungere i 35 gradi Celsius in alcune zone dell’isola. Durante la stagione estiva europea, è stato stabilito un nuovo record con le temperature che hanno raggiunto i 40,3 gradi Celsius. Secondo l’ente meteorologico, il rischio di incendi nella maggior parte del centro e sud-est dell’Inghilterra aumenterà in maniera considerata eccezionale. Oltre agli effetti negativi sulla salute di anziani e minori e al peggioramento di alcune condizioni di lavoro, il caldo estremo dei prossimi quattro giorni aumenterà il rischio di incendi anche in gran parte dell’Europa.

Salva