Avimecc Modica e Samer Sport Macron, per una stagione da protagonisti

A pochi giorni dall’inizio della preparazione precampionato, l’Avimecc Volley Modica “stringe” un accordo di collaborazione con una delle realtà imprenditoriali più importanti del territorio ibleo per quanto riguarda l’abbigliamento sportivo.

La formazione modicana, infatti, nella prossima stagione di serie A3 maschile di pallavolo vestirà Samer Sport Macron.

Samer Sport Macron è un’azienda leader nel settore abbigliamento sportivo che ha una “storia” importante nel mondo dello sport e nel tempo ha maturato tanta esperienza sul “campo” essendo stata a fianco di realtà sportive molto importanti del nostro territorio.

“Abbiamo voluto allargare i nostri orizzonti anche nel mondo del volley che praticamente ci fa chiudere un cerchio avendo in passato collaborato con squadre di calcio, basket, calcio a 5 – spiega Carmelo Licitra della Samer Sport Macron – abbiamo scelto Modica, perchè riteniamo che sia una piazza importante dal punto di vista culturale, sportivo e soprattutto commerciale. Modica ha un bacino importante e collaborare con una realtà sportiva seria come l’Avimecc Volley Modica è per noi motivo d’orgoglio e ci stimola a fare bene. La partnership con l’Avimecc Volley Modica – continua – da uomo di sport a 360° era un mio obiettivo, quindi da questa collaborazione mi aspetto oltre a una crescita dal punto di vista aziendale, anche un’apertura nel mercato modicano sul quale puntavamo da qualche tempo, oltre naturalmente a una crescita personale perchè – conclude Antonio Licitra – cercherò di collaborare dal punto di vista del marketing in modo da poter crescere sotto tutti i punti di vista insieme all’Avimecc Volley Modica”.

La dirigenza biancoazzurra è soddisfatta del raggiunto accordo di collaborazione con la Samer Sport Macron Ragusa, azienda importante che contribuirà così alla crescita d’immagine della squadra.

“Siamo orgogliosi di aver chiuso questa partership con la Samer Sport Macron Ragusa – dichiarano i dirigenti dell’Avimecc Volley Modica – già dall’anno scorso in corso di stagione avevamo avuto i primi contatti, quest’anno abbiamo voluto concretizzare questo accordo perchè la Samer Sport è una realtà importante, un’azienda competente e soprattutto seria, Antonio Licitra e i suoi collaboratori poi sono pieni d’entusiasmo che riescono anche a trasmettere. Questo è il primo anno di collaborazione, ma – conclude Manuela Cassibba – siamo certi che sarà una partnership che potrà prolungarsi nel tempo perchè avremo così modo di crescere e imparare l’uno dall’altro”.

Salva