Anas ha pubblicato bando aggiornato per la Ragusa-Catania

Anas ha pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il bando aggiornato per la realizzazione del raddoppio della Ragusa-Catania. Confermato l’intervento diviso in 4 lotti per un importo complessivo di 1.434.485.348,93 euro. La documentazione di gara che ha in pancia la dotazione che permette l’adeguamento dei prezzi è quindi disponibile per le domande di partecipazione/offerta la cui scadenza è fissata al 16 settembre 2022, ore 12.

“Attendiamo – dice il Comitato per la Ragusa-Catania – l’espletamento della gara riprendendo il percorso interrotto con l’annullamento del precedente bando il 4 luglio scorso. Bisogna recuperare il tempo perso per allinearsi al cronoprogramma che prevede la consegna dei lavori fra il 2022 ed al massimo il 30 giugno 2023. Continueremo a monitorare e verificare, come da oltre 20 anni abbiamo sempre fatto, affinché tutto proceda con regolarità”.

