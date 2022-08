Ciclismo. Piazzamenti in serie per l’Almo Nial Nizzoli

Piazzamenti in serie per l’Almo Nial Nizzoli alla coppa San Paolo disputatasi in notturna a Solarino. Il team ciclistico monterossano, accompagnato dal presidente Salvatore D’Aquila e dal diesse Giorgio Scribano, con la presenza di Giuseppe D’Aquila, è riuscito a fare valere le proprie peculiarità. Sono arrivati intanto alcuni primi posti. E’ il caso di Marco Brancato che ha vinto nella categoria Juniores mentre Luca Brancato si è imposto nella categoria Allievi, con il secondo posto di Salvo Tarantello. Tra gli Esordienti, secondo posto perGabriele Tirendi e terzo conquistato, invece, da Simone La Rocca. Domenica, invece, il sodalizio monterossano ha corso a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna. Il gruppo è stato accompagnato dal patron Auro Nizzoli. Si è trattata di una competizione su strada dal livello molto elevato in cui, comunque, Luca Brancato, tra gli Allievi ha cercato di mettersi in luce. E nonostante una caduta e un guaio meccanico, è riuscito a giocarsi la gara sino al termine, salvo poi doversi accontentare di un settimoposto che comunque è assolutamente incoraggiante tanto che la società manifesta la propria soddisfazione per questo risultato. Il lavoro portato avanti nel corso di questi mesi continua a dare i propri frutti e gli ultimi risultati ottenuti lo testimoniano al di là di ogni ragionevole dubbio. Il tasso agonistico degli atleti del sodalizio monterossano è notevolmente cresciuto.

