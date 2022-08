Torna “La festa degli Artisti” che quest’anno sbarca a Pozzallo

La voglia di far festa non manca. E, soprattutto, non mancheranno la passione e il talento. Sono gli ingredienti indispensabili per la migliore riuscita de “La festa degli artisti”, un format che torna e che, quest’anno, sbarca a Pozzallo. L’appuntamento è per il 21 e il 22 agosto in piazza delle Rimembranze. La kermesse è rivolta al canto nella sua accezione più vasta. In collaborazione con l’amministrazione comunale, si punta a individuare nuovi talenti. “Quest’anno – spiega il patron Maurizio Di Mauro – stiamo mettendo in campo il divertimento, oltre alla musica, alla formazione e alle esibizioni live. Chi parteciperà al talent lo dovrà fare in maniera rilassata, senza tensioni legate alla gara. La domenica mattina, ad esempio, ci sarà il momento dedicato alla formazione. A seguire la serata di gala e, poi, il lunedì la festa degli artisti in concerto. Abbiamo pensato di preparare una serata concerto in cui i partecipanti alla nostra kermesse aprono le esibizioni degli ospiti, in maniera rilassata e senza tensioni di alcun tipo legate alla gara. C’è, poi, il premio intitolato alla memoria di Daniele Savasta. Il riconoscimento è attribuito a una persona contraddistintasi nel fare del bene”. La due giorni sarà presentata dallo stesso Di Mauro affiancato da Julio Vox. Tra gli artisti che parteciperanno Peppe Arezzo e la sua orchestra, Nico Arezzo, Corrado Neri, Tiziana Raciti, Damiano Di Mauro, Vania e gli emergenti ItaloBartolomeo Fucile, Samuel Vaccaro e Clara Rustico. La Festa degli artisti punta, come detto, a individuare nuovi talenti della canzone. Ma in modo differente dal solito. Ci sarà, certo, la gara ma ci sarà, soprattutto, l’opportunità di esibirsi assieme con i vari big che saranno ospiti dell’evento. Fondamentale il supporto che arriva dal Comune di Pozzallo. Per info e iscrizioni (sono aperte sino al 13 agosto) ci si può rivolgere al 338.8614800 oppure è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info.lafestadegliartisti@gmail.com.

