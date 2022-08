Ferragosto con Martin & Jonny Mele da Radio 105 per dare ritmo all’estate di Marina di Modica

Manca poco ormai per lo show di punta dell’estate modicana, già ricca di eventi e iniziative: sarà infatti un ferragosto decisamente diverso dal solito quello che si festeggerà quest’anno a Marina di Modica.

Attesissimi ospiti della serata saranno infatti, direttamente dagli studi di Radio 105 network, Martin & Jonny Mele, nomi notissimi e molto amati dal pubblico affezionato de “Lo zoo di Radio 105”, il programma radiofonico più irriverente in Italia. A riscaldare l’atmosfera penseranno i dj Michele Ricca e Mattia Terranova alla consolle, mentre sarà Daniele Scalone la voce della serata.

L’evento, in programma lunedì 15 agosto dalle ore 22 in piazza Mediterraneo, è organizzato dalla PGS (polisportive giovanile salesiana) di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Modica, grazie al supporto di alcuni sponsor.

Il comitato, inoltre, in occasione dell’evento ha organizzato un torneo amatoriale di Beach Volley presso la struttura del Modica Beach Resort.

Marina di Modica, che da qualche anno a questa parte si dimostra meta sempre più attraente per i turisti in cerca di serenità, buon cibo e mare pulito, sarà, insieme alla musica, la coprotagonista di una serata che si preannuncia elettrizzante.

