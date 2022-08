Incidente mortale a Scicli. Vittima Cristina Donzella

Cristina Donzella è deceduta a causa di un incidente stradale autonomo. Il sinistro si è registrato lungo la Sp 40. Una Ford Fiesta condotta dal figlio 23enne della sciclitana, 60 anni, che per cause in corso di accertamento è finita all’interno di un appezzamento di terreno.

La donna è stata trasferita all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, dove è stata intubata nel tentativo di strapparla alla morte. Inutili i soccorsi. Il figlio, S.M.., secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della Polizia Locale, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la corsa, come si diceva, su un terreno privato aldilà della carreggiata.

