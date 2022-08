Finanziamenti per Donnalucata (Scicli) e Chiaramonte Gulfi

La provincia iblea: ha ottenuto 1,5 milioni per il Lungomare di Donnalucata e 500mila euro per la rotatoria di contrada Piano dell’Acqua a Chiaramonte Gulfi.

Il primo finanziamento di 1,5 milioni di euro, destinato al Comune di Scicli per la riqualificazione del Lungomare di Donnalucata. Il secondo, di circa 500mila euro, al Comune di Chiaramonte per il miglioramento del traffico veicolare nell’area di contrada Piano Dell’Acqua.

“Il nostro obiettivo – spiega l’on. Orazio Ragusa- è quello di lavorare per realizzare opere che rendano migliore il territorio ibleo e continuare a lavorare in sinergia con gli enti locali territoriali per ottenerne altre ancora”.

Salva