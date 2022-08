Valerio Aprea a Modica il 12 agosto per Vicolo Ritrovato

Dopo la prima edizione sulla scalinata Nicastro, trasformata per l’occasione in un piccolo cinema all’aperto, Vicolo Ritrovato si sposta all’Ente Liceo Convitto in un teatrino nascosto a ridosso del centro storico di Modica.

Ospite della serata Valerio Aprea, noto per aver recitato nella serie cult Boris e per le sue apparizioni sul palco del programma Propaganda Live, in prima serata su LA7.

Il 12 Agosto 2022 l’attore si esibirà nel suo monologo teatrale basato sui testi di Mattia Torre, autore teatrale, sceneggiatore e regista, scomparso prematuramente all’età di 47 anni.

Colpa di un altro, Yes i can e Gola, oltre a uno stralcio di In mezzo al mare sono proposti da Aprea in un assolo spietato ed esilarante al tempo stesso, che fotografa un paese in balìa di una fame atavica, e votato inesorabilmente al raggiro, alla menzogna, al disperato inseguimento di un lusso sfrenato e delirante.

Lo spettacolo sarà preceduto dalla presentazione del libro “Siamo tutti Boris: Un libro scritto a cazzo di cane” (G. Cherubini & M. Ercole), realizzata in collaborazione con libreria Zazie. Sarà presente Marco Ercole, co-autore dell’opera.

Ancora una volta la componente culinaria sarà protagonista della serata con le proposte gastronomiche preparate per l’occasione dallo chef Enrico Zocco di Sughero.

L’ingresso è riservato ai soci.

La capienza è limitata e le prevendite sono disponibili al seguente link.

