Ragusa. E’ la domenica della Maratona La Filippide

Saranno 300 e più i partenti della 14 edizione della maratona La Filippide, al fianco della quale quest’anno debutta la Filippide Castle, versione ridotta di oltre 10 km dove la linea di partenza è posta al Castello di Donnafugata, alle 7:00 di domenica 7 agosto. La maratona invece scatterà nel cuore della notte, alle 4:30 dalla stazione di Chiaramonte Gulfi. L’evento vede i tre comuni interessati, Ragusa, Chiaramonte, Santa Croce, impegnati in un appuntamento sportivo del sud-est della Sicilia unico al mondo.

La formula della gara infatti non cambia e resta quella che l’ha resa famosa anche oltreoceano: si gareggia come era soliti fare gli antichi greci, ai primordi della pratica sportiva, quando le Olimpiadi vennero inventate. Quindi divieto assoluto di utilizzo di ogni orpello elettronico, nessun segnale chilometrico, nessun ristoro particolare se non acqua e una corona d’alloro come premio. Una frugalità che ha fatto la fortuna e la storia di questo evento. Ai vincitori andrà il premio intitolato a Pasaumide e Callitapera.

Il traguardo della gara sarà dalle 7:00 in poi nella spiaggia dotata di Punta Secca davanti alla Casa Di Montalbano, ormai meta di visitatori da tutto il mondo. Le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 30 euro per la maratona e 15 euro per la Filippide Castel, ricordiamo che è prevista anche la Walking Ragusa, passeggiata ludico-motoria. Appuntamento quindi a domenica per una maratona che ha anche avuto nel passato vincitori stranieri.

Per informazioni: Asd No al Doping Ragusa, tel. 331.5785084, www.maratonadiragusa.com

